Заммэра Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником

Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Фото: Ю. Иванко/Mos.ru

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил столичных огнеборцев с профессиональным праздником.

«Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками», - отметил заммэра.

По его словам, главным достоянием оперативной службы всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела.

«Это пожарные, диспетчеры, пилоты экстренной авиации, операторы Службы 112, инспекторы и другие специалисты», - добавил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы назвал прошлогодние лесные пожары серьезной проверкой готовности пожарно-спасательного гарнизона города к решению сложнейших задач. Напомним, в августе 2022 года огонь охватил леса в соседних регионах, в частности, в Рязанской и Владимирской области. Москва направила на борьбу с огненной стихией 9-тысячный отряд пожарных и спасателей, а также две сотни единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

«Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Бирюков.