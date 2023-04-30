Прокуратура начала проверку после жесткой посадки частного самолета в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Западно - Сибирская транспортна прокуратура организовала проверкуа после жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске. Об этом сообщает ведомство.

Как сообщает Западно - Сибирская транспортная прокуратура, согласно предварительным данным, при выполнении частного полета самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку на участок местности около посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе города Новосибирск.

«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси … Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия», - сказано в заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия экипаж не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.