В Госдуме предложили повысить штрафы за утечку данных Фото: REUTERS

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в письме главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей.

«Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Чернышов назвал такую сумму штрафа адекватной, указав на то, что персональные данные российских граждан могут быть использованы в преступных целях. Как он отметил, в данном случае речь идет о продаже информации сторонним лицам, а также распространении данных на «теневых форумах» в интернете.

По его словам, бизнесу необходимо нести ответственность за факт утечки, а странам нужно защитить своих граждан. Чернышов также отметил важность учитывать и интересы компаний, указав на необходимость предусмотреть верхний «потолок» штрафа за утечку.

Напомним, согласно исследованию InfoWatch, число утекших персональных данных по итогам 2022 года в России составило 667,6 млн, что в 4,5 раза превышает население страны.