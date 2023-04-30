Посол России в Польше: школа при посольстве в Варшаве снова начнет работать 10 мая

Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте Фото: REUTERS

Школа при российском посольстве в Варшаве снова начнет работать с 10 мая, при этом здание учебного заведения поменяется. Об этом сообщил глава дипмиссии Сергей Андреев.

"После майских праздников, 9 мая, возобновится работа школы. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", - приводит слова Андреева РИА Новости.

На данный момент, из школы продолжают вывозить имущество, сообщил посол РФ.

"Вчера судебные приставы описывали имущество, а сегодня с утра сотрудники школы и посольства занимаются как раз его вывозом", - добавил Андреев.

Глава дипмиссии отметил, что протест по поводу силового изъятия здания школы дипломаты хотят подать 2 мая, когда государственные учреждения Польши начнут работать.

Напомним, 29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения.