При обстреле поселка под Брянском погибили 4 человека Фото: REUTERS

В Брянской области при обстреле поселка Суземка погибли четыре человека. Еще двое пострадали, их пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"После обстрела ВСУ в поселке Суземка продолжаются работы по разбору завалов разрушенного дома. Сейчас на месте работают все оперативные службы", - заявил Богомаз.

Кроме того, по словам губернатора края, под завалами дома были обнаружены и извлечены тела еще двоих мирных жителей. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, сейчас они находятся под присмотром медиков, написал он.

Напомним, за последние сутки ВСУ несколько раз обстреливали Суземку. Ранее при обстреле оказался полностью разрушен один дом. Тогда были обнаружены тела двоих погибших при обстреле, а поселке Суземка ввели режим чрезвычайной ситуации.