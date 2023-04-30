Матвиенко: Запад находится в агонии из-за антироссийских санкций Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

На данном этапе России стоит заниматься внутренней политикой и дальше развивать страну, поскольку страны Запада уже находятся в агонии из-за санкций против России. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину.

— Нам не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной. Мы от своих принципов не отступим. И мы будем и дальше вести такую принципиальную политику. И мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания, — заявила Матвиенко.

Она добавила, что в Европе уже давно проходят различные протесты и митинги, на фоне упадка их экономики. Именно так и выглядит «западная демократия», поэтому их нравоучения выглядят неуместно.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Россия неизбежно победит в спецоперации и по этому поводу нет никаких сомнений. К такому выводу она пришла, поскольку ей известен потенциал России, а также еще больше веры в нее вселяет общение с людьми.