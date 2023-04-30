Подоляк раскритиковал Меркель за слова об участии в предотвращении украинского конфликта Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк осудил слова экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что она пыталась предотвратить конфликт на Украине. Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, бывший канцлер ФРГ не должна была оправдываться.

"Если вы не в силах исправить ошибки прошлого, то просто перестаньте оправдываться", — заявил украинский политик.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что использовала все средства, имевшиеся в ее распоряжении, в попытках предотвратить конфликт на Украине.

«То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», - заявила Меркель в интервью изданию Die Zeit, которое было опубликовано в субботу 29 апреля.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16.