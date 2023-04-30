Российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине смогли поразить в ЛНР командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

"В Сумской области в районе Свесса также был поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны", - отметил Конашенков.

Кроме того, силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки оказались поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 115 районах.

Тем временем, в Минобороны произошли кадровые изменения. Из текста сообщения ведомства следует, что замминистра обороны РФ, ответственный за материально-техническое обеспечение ВС РФ, стал генерал-полковник Алексей Кузьменков.