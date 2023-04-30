Российские войска под Краматорском уничтожили эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для Вооруженных сил Украины. Там было около двухсот тонн различных боеприпасов. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны Российской Федерации.

Помимо этого, в районе Белогоровки ЛНР удалось поразить командный пункт 81-ой аэромобильной бригады украинских войск, а в окрестностях Свессы в Сумской области нанесли удар по пункту ремонта военной техники 117-ой бригады теробороны.

На Купянском направлении нанесли поражение сразу нескольким подразделениям ВСУ, а также удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки было уничтожено около 85 человек, три автомобиля и две боевые машины.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 200 защитников киевского режима ракетным ударом в Константиновке. Еще около 280 боевиков были эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.