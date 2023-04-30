Захарова заявила, что Москва жестко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва очень жестко ответит на захват школы при российском посольстве Польше, а работа над ответом уже началась. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Уже в течение нескольких дней школа переедет в новое здание, и учеба будет продолжена.

Ранее KP.RU рассказывал, что власти Варшавы совместно с полицией ворвались в школу при посольстве России. Они взломали калитку и заблокировали здание.

По поручению руководителя Следственного комитета России Александр Бастрыкин сотрудники дадут правовую оценку данному инциденту. Все сотрудники покинули здание школы, после того, как их попросили освободить помещение до 19:00 29 апреля.

Действия польских властей в МИД РФ оценили, как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также посягательство на дипломатическую недвижимость в Польше.