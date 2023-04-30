Читатели Welt назвали захват Польшей школы при посольстве России "мелкой местью"

Читатели Welt считают захват Польшей школы при посольстве России «мелкой местью» Фото: REUTERS

Читатели издания Welt раскритиковали решение польских властей об изъятии здания школы про российском посольстве в Варшаве.

По мнению читателей, жители Украины и Польши будут делать все, чтобы превратить локальных конфликт во всемирный.

Некоторые назвали происходящее "ненужным актом мести"

"Это было сделано для провокации России и для того, чтобы поляки смогли снова выставить себя жертвами", - написал один из комментаторов.

Сайт KP.RU писал о том, что 29 апреля власти Польши вторглись на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве, чтобы ее захватить. Власти Польши сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что школа при российском посольстве в Варшаве снова начнет работать с 10 мая, при этом изменится само здание учебного заведения.