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НовостиПолитика30 апреля 2023 14:55

Читатели Welt назвали захват Польшей школы при посольстве России "мелкой местью"

По мнению некоторых читателей, поляки пытаются выставить себя жертвами
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Читатели Welt считают захват Польшей школы при посольстве России «мелкой местью»

Читатели Welt считают захват Польшей школы при посольстве России «мелкой местью»

Фото: REUTERS

Читатели издания Welt раскритиковали решение польских властей об изъятии здания школы про российском посольстве в Варшаве.

По мнению читателей, жители Украины и Польши будут делать все, чтобы превратить локальных конфликт во всемирный.

Некоторые назвали происходящее "ненужным актом мести"

"Это было сделано для провокации России и для того, чтобы поляки смогли снова выставить себя жертвами", - написал один из комментаторов.

Сайт KP.RU писал о том, что 29 апреля власти Польши вторглись на территорию школы при Посольстве РФ в Варшаве, чтобы ее захватить. Власти Польши сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что школа при российском посольстве в Варшаве снова начнет работать с 10 мая, при этом изменится само здание учебного заведения.