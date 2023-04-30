Вашингтон враждебно настроен к вступлению Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне враждебно настроены к вступлению Украины в НАТО, а также считают, что любого разрешения конфликта можно только путем переговоров. Об этом рассказал европейский дипломат в разговоре с газетой Monde.

Вместо вступления в Североатлантический альянс, Киеву предпочтут просто предоставить гарантии безопасности.

В США считают, что любые результаты украинской стороны в возможном наступлении могут быть закреплены только в сочетании с переговорами. Также дипломат предположил, что в Вашингтоне рассчитывают добиться переговоров сторон к лету 2024 года, когда в Америке будет в самом разгаре президентская кампания.

Эксперты уже заявляют, что в США жалеют о вступлении в НАТО стран Восточной Европы, поскольку это ослабило обороноспособность альянса. Также хроническим «заболеванием» альянса называют устаревшие арсеналы.