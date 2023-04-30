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НовостиПолитика30 апреля 2023 15:43

Командир российского подразделения рассказал, что ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Ранее украинская армия бросала большое количество вооружения при отступлении
Роман ПОЛОСИКОВ
Командир российского подразделения рассказал, что ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Командир российского подразделения рассказал, что ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские подразделения пытаются забрать с собой максимум техники и вооружения при отступлении из Артемовска. Об этом рассказали РИА Новости со слов одного из командиров группы «Вагнер», которые выполняет ряд задач в городе.

При этом он добавил, что ранее они бросали большое количество различного вооружения.

Он уточнил, что сейчас войска противника остаются только на западных окраинах города, а вся их техника, которая остается — результат работы российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска. Подразделения ВДВ при поддержке «Южной» группировки войск сковывают противника на северной и южной окраинах города.

Также под Краматорском удалось уничтожить эшелон ВСУ с 200 тоннами вооружения, а ракетным ударом в Константинове уничтожены более двухсот украинских боевиков.