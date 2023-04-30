Командир российского подразделения рассказал, что ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские подразделения пытаются забрать с собой максимум техники и вооружения при отступлении из Артемовска. Об этом рассказали РИА Новости со слов одного из командиров группы «Вагнер», которые выполняет ряд задач в городе.

При этом он добавил, что ранее они бросали большое количество различного вооружения.

Он уточнил, что сейчас войска противника остаются только на западных окраинах города, а вся их техника, которая остается — результат работы российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска. Подразделения ВДВ при поддержке «Южной» группировки войск сковывают противника на северной и южной окраинах города.

Также под Краматорском удалось уничтожить эшелон ВСУ с 200 тоннами вооружения, а ракетным ударом в Константинове уничтожены более двухсот украинских боевиков.