Риэлтор Апрелев заявил, что застройщики будут предоставлять скидки на фоне повышения ставки по ипотеке Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставки по ипотеке значительно поменялись и сейчас значительная часть застройщиков перешли на процентную ставку 4-6%. Там же, где предлагается ставка в 0,1%, она не будет распространяться не на весь период, а на какой-то непродолжительный срок. Об этом KP.RU рассказал виде-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

— Ставки по ипотеке вырастут, но застройщики будут предоставлять скидки, — заявил Апрелев.

Льготный период будет ограничиваться примерно на 4-6 лет, а не на все 20-30. В основном это будет основываться на на сроках строительства или сдачи дома в эксплуатацию. Также специалист призывает понять, что предлагаемая нулевая ставка означает, что значительную часть стоимости прибавили к той стоимости, по которой продавалась недвижимость до ее понижения.

Он отметил, что в любом случае ставка по ипотеке на первичном рынке будет ниже, чем на вторичном, а корректировка в сторону понижения цены на жилье очевидно произойдет.

Ранее KP.RU рассказывал, что с первого мая в России прекратят выдавать дешевую ипотеку. Эксперты прогнозируют, что после этого заметно снизится спрос на первичное жилье. А решение ЦБ об ужесточении ипотечного кредитования принято на фоне того, что в прошлом году были рекордно низкие ставки по ипотеке.