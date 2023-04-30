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НовостиЭкономика30 апреля 2023 16:51

Риэлтор Апрелев заявил, что застройщики будут предоставлять скидки на фоне повышения ставки по ипотеке

На первичном рынке ставка по ипотеке будет ниже, чем на вторичном
Роман ПОЛОСИКОВ
Риэлтор Апрелев заявил, что застройщики будут предоставлять скидки на фоне повышения ставки по ипотеке

Риэлтор Апрелев заявил, что застройщики будут предоставлять скидки на фоне повышения ставки по ипотеке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставки по ипотеке значительно поменялись и сейчас значительная часть застройщиков перешли на процентную ставку 4-6%. Там же, где предлагается ставка в 0,1%, она не будет распространяться не на весь период, а на какой-то непродолжительный срок. Об этом KP.RU рассказал виде-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

— Ставки по ипотеке вырастут, но застройщики будут предоставлять скидки, — заявил Апрелев.

Льготный период будет ограничиваться примерно на 4-6 лет, а не на все 20-30. В основном это будет основываться на на сроках строительства или сдачи дома в эксплуатацию. Также специалист призывает понять, что предлагаемая нулевая ставка означает, что значительную часть стоимости прибавили к той стоимости, по которой продавалась недвижимость до ее понижения.

Он отметил, что в любом случае ставка по ипотеке на первичном рынке будет ниже, чем на вторичном, а корректировка в сторону понижения цены на жилье очевидно произойдет.

Ранее KP.RU рассказывал, что с первого мая в России прекратят выдавать дешевую ипотеку. Эксперты прогнозируют, что после этого заметно снизится спрос на первичное жилье. А решение ЦБ об ужесточении ипотечного кредитования принято на фоне того, что в прошлом году были рекордно низкие ставки по ипотеке.