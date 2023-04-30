Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что после Артемовска характер конфликта на Украине изменится Фото: Александр КОЦ

После сражения за Артемовск кризис на Украине может перейти на новый этап, поскольку ВСУ уже понесли серьезные потери. С таким заявлением выступил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty».

— Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы, — заявил Риттер.

Также он добавил, что впоследствии именно этот момент будут называть переломным во всем конфликте. После Артемовска на Украине больше не останется укреплений и к тому же ресурсы ВСУ сильно ослабли. Украинская ПВО уже уничтожена, а артиллерии практически нет.

При этом большая часть опытных и квалифицированных бойцов уже уничтожена или находится в плену, а оставшиеся подразделения плохо подготовлены.

Ранее Скотт Риттер заявил, что из-за провала ВСУ Киев планирует втянуть в конфликт с Россией НАТО, которые уже неоднократно заявляли, что не собираются становиться стороной противостояния.