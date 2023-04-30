Меркель призвала не сужать кругозор и не исключать мирные переговоры России и Украины Фото: REUTERS

Еще до начала конфликта на Украине многие страны не проявляли интереса по дипломатическому урегулированию кризиса, в то время, как именно дипломатия до сих пор необходима. Об этом в интервью изданию Zeit заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

— Мне было бы важно - и я всегда пыталась добиться этого, - чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор, — сказала Меркель.

Она призвала не порицать тех, кто высказывает мысль о том, что рано или поздно необходимо будет вернуться к теме переговоров. Также она отметила, что в бытность ее канцлером, в Евросоюзе только Франция и Германия ратовали за урегулирование конфликта, а Владимир Зеленский ей говорил, что Минские соглашения «нереализуемы».

Ранее стало известно, что Вашингтон враждебно настроен к вступлению Украины в НАТО. Также в США считают, что решить конфликт можно будет только за столом переговоров.