Вячеслав Зайцев был доставлен в больницу уже без сознания Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева доставили в Щелковскую больницу уже без сознания, при этом он уже почти не реагировал на внешние раздражители. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что врачи делали все возможное, чтобы спасти известного кутюрье, однако драгоценное время уже было упущено.

Известный модельер Вячеслав Зайцев умер в больнице на 86 году жизни. Он достаточно продолжительное время боролся с последствиями тяжелой болезни. Еще в 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Причиной смерти Вячеслава Зайцева стало внутреннее кровотечение. Неизлечимая болезнь начала прогрессировать год назад, а в последние месяцы модельер не мог самостоятельно ходить и уже не говорил.

В своем особняке по лестницам он поднимался при помощи крана для людей с ограниченными возможностями.

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