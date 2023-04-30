Главком ВСУ Залужный отчитался перед НАТО и попросил оружие Фото: REUTERS

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что во время встречи с главкомом объединенных вооруженных сил НАТО Кристофером Каволи, он отчитался о ситуации на линии фронта и попросил новых поставок вооружения. Это он рассказал в своем Telegram-канале.

Он описал все угрозы и предпосылки будущих действий наступления ВСУ и рассказал о поставленных целях.

В очередной раз он заявил, что Киев нуждается в поставках вооружения в достаточном количестве, боеприпасов и различной техники. Помимо этого обсуждались работы по усилению обороноспособности Украины и подготовке солдат.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что главная проблема украинских войск — нехватка боеприпасов. Большинство техники, которую передали Украине, просто становится складским товаром. При этом он отметил, что российская армия имеет значительное преимущество во многих аспектах.