Глава Минэнерго Турции Донмез пообещал большую новость по добыче нефти Фото: REUTERS

Уже очень скоро Турция может сообщить «большую новость» по добыче нефти. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Более подробной информации он пока не раскрывал.

Предполагается, что речь идет о крупном месторождении нефти, однако его расположение и количество запасов на данный момент неизвестны, как и любая более точная информация о готовящейся новости.

Ранее Фатих Донмез назвал проект АЭС «Аккую» примером взаимопонимания России и Турции. Отмечается, что таким образом Россия подарит турецким партнерам «атомный век».

Также в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении крупного месторождения нефти с запасами в 150 миллионов баррелей чистой нефти. По предварительным данным они оцениваются в 12 миллиардов долларов.