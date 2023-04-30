Глава Минэнерго Турции Донмез пообещал большую новость по добыче нефти
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Уже очень скоро Турция может сообщить «большую новость» по добыче нефти. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Более подробной информации он пока не раскрывал.
Предполагается, что речь идет о крупном месторождении нефти, однако его расположение и количество запасов на данный момент неизвестны, как и любая более точная информация о готовящейся новости.
Ранее Фатих Донмез назвал проект АЭС «Аккую» примером взаимопонимания России и Турции. Отмечается, что таким образом Россия подарит турецким партнерам «атомный век».
Также в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении крупного месторождения нефти с запасами в 150 миллионов баррелей чистой нефти. По предварительным данным они оцениваются в 12 миллиардов долларов.