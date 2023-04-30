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НовостиВ мире30 апреля 2023 19:18

Глава Минэнерго Турции Донмез пообещал большую новость по добыче нефти

Ранее сообщалось об обнаружении на юго-востоке Турции крупного месторождения нефти
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава Минэнерго Турции Донмез пообещал большую новость по добыче нефти

Глава Минэнерго Турции Донмез пообещал большую новость по добыче нефти

Фото: REUTERS

Уже очень скоро Турция может сообщить «большую новость» по добыче нефти. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Более подробной информации он пока не раскрывал.

Предполагается, что речь идет о крупном месторождении нефти, однако его расположение и количество запасов на данный момент неизвестны, как и любая более точная информация о готовящейся новости.

Ранее Фатих Донмез назвал проект АЭС «Аккую» примером взаимопонимания России и Турции. Отмечается, что таким образом Россия подарит турецким партнерам «атомный век».

Также в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении крупного месторождения нефти с запасами в 150 миллионов баррелей чистой нефти. По предварительным данным они оцениваются в 12 миллиардов долларов.