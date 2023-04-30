С первого мая доставлять пенсию и социальные выплаты будет только Почта России Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С первого мая изменятся правила доставки пенсий и социальных выплат для тех, кому эти деньги приносят домой наличными. Теперь этим будет заниматься только Почта России. Это избавит людей от проблем со сроками доставки в отдаленные населенные пункты.

Ранее доставкой выплат могли заниматься коммерческие организации, но к ним бывали претензии, когда в чрезвычайных ситуациях они не могли доставить выплаты в срок.

Для этого необходима специальная техника, но у маленьких компаний нет ресурсов на ее аренду. Подобные проблемы возникали в Иркутской и Амурской областях, а также в Приморском крае. Теперь при помощи Почты России таких инцидентов можно будет избежать.

Отмечается, что если же за пенсионера или льготника выплаты получал кто-то из родственников по доверенности, то ее необходимо будет переделать, а в остальных случаях ничего писать не придется.

Напомним, что тем, кто обычно получает пенсию в первых числах месяца, в этот раз она придет 28 апреля, а те, кому она начисляется с шестого по девятое число, смогут получить ее пятого мая. Это традиционный перенос, который связан с праздничными днями.

Подробнее озакомиться со всеми законами, которые вступают в силу с первого мая 2023 года можно в большой статье KP.RU.