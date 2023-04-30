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НовостиЭкономика30 апреля 2023 20:05

Продукция АвтоВАЗа подорожает на 2-3 процента с 1 мая

Рост цены в этом году не должен превышать инфляцию
Источник:kp.ru
Продукция АвтоВАЗа подорожает на 2-3 процента с 1 мая

Продукция АвтоВАЗа подорожает на 2-3 процента с 1 мая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С первого мая вырастут цены на изделия АвтоВАЗа. В среднем повышение цен будет на 2-3 процента. Это уже второе повышение цен за весну, но президент компании-производителя заверил, что общее повышение цены за год не должно превышать инфляцию.

После майского повышения цены, дилеры предполагают, что седан Lada Granta в самой базовой комплектации прибавит в цене около 14 тысяч рублей и обойдется потенциальному покупателю минимум в 750 тысяч рублей.

Также к примеру Lada Niva Travel в своем самом «простом» исполнении теперь будет стоить не менее 1,43 миллиона рублей, что на 28 тысяч выше предыдущей цены за минимальную комплектацию.

Ранее KP.RU в своей статье рассказывал о новых законах, которые вступят в силу с мая 2023 года. Среди них — повышение надбавок к пенсиям, горячая еда для учеников школ, а также изменение в доставке пенсий и социальных выплат.