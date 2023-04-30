Bild: Минобороны ФРГ планирует приобрести БМП Puma для немецкой армии Фото: REUTERS

Минобороны Германии намерено приобрести 50 БМП Puma для нужд немецкой армии, несмотря на частые поломки и недолговечную службу, об этом сообщило издание Bild am Sonntag.

«Министр обороны Борис Писториус хочет купить новые Puma», - сообщили в статье со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, министерство под его начальством считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными.

«Однако, ещё в декабре все 18 имеющихся машин вышли из строя во время учений», - отметил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны Борис Писториус заявил о планах передать Киеву дополнительно 80 танков Leopard 1. По его словам, передача начнется в середине этого года.

Писториус напомнил, что в марте этого года Берлин передал Киеву 18 современных Leopard 2A6 и 40 машин пехоты Marder, «а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запасные части и боеприпасы».

«В итоге нам удалось обеспечить бригаду … Поставка танков Leopard 1A5 только началась … Это результат инициативы стран совместно с Германией», - заявил он.