Рогов: В Бердянске в разных частях города прогремели два взрыва Фото: соцсети

В Бердянске прогремели два взрыва, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва», - написал он.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля Владимир Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его информации, украинская армия накапливает резервы на правом берегу Днепра.

Ранее Рогов сообщил, что украинские власти отдали приказ начать переброску войск на подконтрольную им часть территории в Запорожской области из центральных регионов страны.

По его словам, войска будут переброшены в том числе из Полтавской и Черкасской областей.

Он уточнил, что до конца этой недели в Запорожскую область должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.