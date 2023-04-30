Эрдоган впервые дал интервью турецким телеканалам после желудочного гриппа Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые дал интервью ряду турецких телеканалов после перенесенного желудочного гриппа и заявил, что чувствует себя лучше.

«Лучше, слава Богу», - сказал Эрдоган журналистам.

При этом он подчеркнул, что они уже восстановили свою программу на местах.

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля на турецком телеканале интервью президента Реджепа Тайипа Эрдогана было внезапно прервано, он почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа.

Позже появилась неподтвержденная информация о том, что Эрдоган был госпитализирован в больницу якобы с инфарктом.

Однако, Центр по борьбе с дезинформацией опроверг версию о перенесенном Эрдоганом инфаркте и госпитализации.

Отмечалось, что президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую» посредством прямого включения.

Кроме того, вице-президент Турции заявил, что состояние Эрдогана «очень хорошее», у президента «легкая простуда».