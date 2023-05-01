Житель Артемовска: ВСУ мародерствовали, выносили «плазмы», микроволновки Фото: REUTERS

Выжившие местные жители в Артемовске рассказали специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину в его репортаже на KP.RU ужасающие подробности проживания в оккупированном украинскими боевиками городе.

Откровенный разговор с жителями освобожденных кварталов города состоялся буквально через несколько дней, как российские штурмовики вывели этих людей из-под обстрелов, вынесли чуть ли не на руках к своим

«Сейчас идет размен жизни на смерть и наоборот. Человек выживает, но внутренне умирает. Все, он уже оборотень, скотина, фашист…», - неожиданно начал разговор один из местных жителей по имени Андрей.

«Дом, где мы прятались, вэсэушники сначала превратили в огневую точку. Пробили кувалдами все стены насквозь, чтобы снайперы могли бегать. Вскрыли все двери», - рассказал мужчина.

На вопрос спецкора, грабили ли квартиры, Андрей ответил, что пока бои не подошли к их району, выносили крупную бытовую технику, «плазмы», микроволновки. Он пояснил, что потом начали подчищать, что осталось. Охотились за домашними сейфами, тайники искали. «По рации координировали процесс, я слышал», - уточнил мужчина.

По словам Андрея, жителям было приказано сидеть в подвале ради их безопасности и к 25 апреля заминировали выход из подвала растяжками.

Он подчеркнул, что «я все равно увидел, как по этажам раскладывали противотанковые мины, десятками».

«Помню, что еще заносили большие черные мешки со взрывчаткой», - отметил мужчина.

«Жильцов предупредили – не уйдете, подорвем вместе с домом, возьмем грех на душу. А там грехов-то на душе – сколько людей поубивали…», - добавил он с горечью.

Более подробный репортаж специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина читайте на сайте KP.RU.