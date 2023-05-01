Губернатор Гладков: Над Белгородским районом сработала система ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Белгородским районом были слышны громкие звуки, губернатор Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что сработала система противовоздушной обороны.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

Как ранее писал сайт BEL.KP.RU: сегодня вечером, 30 апреля, на Белгородом и районом были слышны громкие звуки. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это работа системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. СМИ отмечали, что взрыв прозвучал в Павлограде. В регионе сигнал воздушной тревоги был объявлен в 21.30.

Кроме того, в ночь на 28 апреля взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях и в городах Кременчуг и Днепр.