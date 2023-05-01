В Германии решили "распечатать" закрытые шахты, чтобы обеспечить себя полезными ископаемыми

Германия «распечатывает» свои старые шахты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия приступила к процессу открытия давно не используемых шахт, в том числе тех, которые находятся в состоянии частичной разрушенности, с целью уменьшения своей зависимости от импорта основных полезных ископаемых. Об этом пишет Financial Times.

В статье упоминается шахта Käfersteige, расположенная на окраине Шварцвальда в юго-западной части Германии, которая была закрыта более 27 лет назад. Как сообщает Financial Times, туннели этой шахты уже давно затоплены паводковыми водами, однако ее полезные ресурсы, включая плавиковый шпат, который необходим для создания электромобилей, помогут Германии уменьшить свою зависимость от импорта.

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