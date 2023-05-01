Стало известно, что страны Запада тайно готовили санкции против России еще в декабре 2021 года

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Издание Politico сообщает, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке санкций против России еще до начала спецоперации на Украине.

Издание сообщает, что в ноябре 2021 года президент США во время встречи с главой Еврокомиссии в Белом доме выразил обеспокоенность “скоплением российских солдат” у границы с Украиной. Он основывал свои опасения на оперативных данных американских спецслужб.

"Президент был очень обеспокоен. <…> Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ неназванного европейского чиновника.

После этой беседы команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом санкций, указывается в статье.

В феврале 2023 года Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России задолго до начала спецоперации - еще в декабре 2021 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, в прошлом заявлял, что НАТО готовилась к потенциальному конфликту на Украине еще с 2014 года.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Британии потеряли секретные чертежи подлодки на 1,3 миллиарда фунтов, политолог оценил отношения России и Турции после президентских выборов в этой стране.