Последнее видео Вячеслава Зайцева: "Чувствовал себя плохо, еле ходил"

Опубликованы последние кадры с Вячеславом Зайцевым на модном показе 45-го ММКФ Фото: Андрей Новодережкин/ТАСС

Последние кадры с участием модельера Вячеслава Зайцева на модном показе 45-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», опубликовал Telegram-канал SHOT.

Портал отметил, что съемка проводилась четыре дня назад, 26 апреля на модном показе в театре «Россия».

На видеозаписи запечатлено, что модельер Вячеслав Зайцев с трудом передвигается с тростью.

Перед началом группового фотографирования модельеру тяжело находиться на ногах и ему сразу предоставляют стул, а охранник помогает присесть Вячеславу Зайцеву. Знаменитость пытается улыбаться, а из зала доносятся восторженные крики поклонников.

Как писал сайт KP.RU, известный модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. Ему стало плохо вечером 30 апреля.

Отмечалось, что еще в 2016 году у кутюрье диагностировали болезнь Паркинсона, но помимо серьезной проблемы со здоровьем, по Вячеславу Зайцеву ударили и проблемы в семье, поскольку его единственный сын неожиданно отвернулся от него. Модельер не смог смириться с тем, что его без объяснения причин «вычеркнули из семьи».

Позже стало известно, что легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева доставили в Щелковскую больницу уже без сознания, при этом он уже почти не реагировал на внешние раздражители.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти известного кутюрье, однако драгоценное время уже было упущено.