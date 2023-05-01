Стало известно о планах отправить Елену Блиновскую в СИЗО

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Елену Блиновскую, которая попала под домашний арест, могут отправить в СИЗО из-за активной деятельности в социальных сетях со стороны кураторов ее марафонов. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Ранее суд запрещал Блиновской пользоваться мобильной связью и интернетом. Несмотря на это, в сети появились призывы участвовать в ее новых марафонах.

Собеседник агентства объяснил, что в случае, если будут обнаружены нарушения запретов со стороны Елены Блиновской, правоохранительные органы могут подать ходатайство в суд для ужесточения меры пресечения с домашнего ареста до заключения под стражу.

Кураторы марафонов Блиновской уточнили, что в ходе марафона участникам будут в том числе присылать голосовые сообщения от самой Елены. Они также допустили, что летом или к осени с блогершей можно будет пообщаться в эфире.

28 апреля судом было решено поместить Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня в рамках дела по уклонению от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. В соответствии с решением суда, блогерше был запрещен доступ к интернету и средствам связи.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что Блиновская уже просила денег себе, при этом ее отправили под домашний арест,

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