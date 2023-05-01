Житель Артемовска рассказал, как ВСУ охотились на людей в городе

Житель Артемовска рассказал, как ВСУ охотились на детей в городе Фото: Александр КОЦ

Выжившие местные жители в Артемовске рассказали специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину в его репортаже на KP.RU ужасающие подробности проживания в оккупированном украинскими боевиками городе.

Откровенный разговор с жителями освобожденных кварталов города состоялся буквально через несколько дней, как российские штурмовики вывели этих людей из-под обстрелов, вынесли чуть ли не на руках к своим

«Из Киева приехали, назывались «Белые ангелы», ни с кем не церемонились, чуть что, выбивали двери и забирали деток», - ответил местный житель Артемовска по имени Андрей, на информацию, что в городе у тех, кто не хотел эвакуироваться на Украину, отнимали детей.

Он продолжил, что его знакомых вывезли на грузовиках за несколько километров от города и на голую землю там сбросили.

«Толпа людей в каком-то сарае и перед входом стоит миномет, типа «живой щит». Они посмотрели на все это и назад вернулись, их еще снайпер украинский вслед обстрелял», - рассказал Андрей.

Мужчина подтвердил, что в городе были западные наемники.

«Немцы, совершенно точно, англичане. Держались особняком. Ставили минометы на крыши. Пили как черти. Стимуляторы какие-то принимали. Потом развлекались, стреляли по животным и людям. Кто выходил из подвалов за водой…», - пояснил он.

Относительно общения с ВСУ, мужчина отметил, что все было очень неоднозначно.

«С некоторыми нормально общались... но большинство – мародеры и убийцы. И были они под конец в истерике, шмыгали, как мыши под веником», - подчеркнул Андрей.

Российских бойцов, которые освобождали их, Андрей сказал, «мужики! Корректные, вежливые, жесткие – если начинался «курятник» и все женщины говорили одновременно. И дисциплина у них, чувствовалось.

Более подробный репортаж специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина читайте на сайте KP.RU.