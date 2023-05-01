Будьте осторожны: названы номера, с которых вам могут звонить мошенники

На звонки с таких номеров отвечать не стоит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев подчеркнул, что любой звонок с неизвестного номера может вызвать подозрение.

Конечно, не все звонки с неизвестных номеров являются опасными. Некоторые из них могут быть от представителей государственных органов или от знакомых, которые обновили свой телефон и потеряли ваш контакт.

Однако, имеются ситуации, когда не стоит брать трубку ни в коем случае. Например, если звонят слишком короткого номера (из трех или четырех цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом. В таких случаях, риск столкнуться с мошенником очень высокий, поэтому необходимо быть предельно осторожным и не брать звонок с таких номеров.

"Сбрасывающие" звонок — почти всегда мошенники", — указал специалист.

Есть также комбинации цифр, которые могут навести на определенные мысли. Например, звонки с кодом +7800 обычно идут с бесплатных номеров, которые часто используются организациями. Некоторые из них могут быть спамерами и мошенниками, с которыми лучше не общаться.

Как отметил Тимофеев, можно распознать, кто звонит с незнакомого номера, воспользовавшись поиском информации об этом номере в интернете или специальными приложениями для проверки и идентификации входящих звонков.