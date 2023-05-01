Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины 1 мая 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно этим данным, сигнал тревоги в нескольких регионах прозвучал после 3.00.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогово сообщил, что на Украине в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.

Ночью 28 апреля воздушная тревога объявлялась в Киеве. Сообщалось, что сигналы воздушной тревоги были включены в Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

Напомним, Вооруженные силы России стали наносить удары по критической украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому оказались причастны украинские спецслужбы.