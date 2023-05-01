Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy Фото: REUTERS

Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas, об этом сообщили на странице компании в соцсети.

«Взлет!... Обтекатели отделены. Сброс нагрузки ожидается через 4,5 часа», - написали в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом.

Как сообщалось, на высоте в 38 километров ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.

Первоначально пробный запуск ракеты планировался на 17 апреля, но был отменен за несколько секунд до старта из-за сбоя одной из систем.

Напомним, ракета Starship Super Heavy является самой большой в истории человечества. Силовая установка состоит из 33 двигателей, выдающих на старте почти 8000 тонн тяги (это в 2 раза мощнее ракеты Saturn V, которая отправила людей на Луну).