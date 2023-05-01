Украинский омбудсмен Лубинец рекомендовал жителям новых регионов РФ получить паспорт России

Омбудсмен Украины Лубинец рекомендовал жителям новых регионов РФ получить паспорт России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых российских регионов получать паспорта России. Об этом 30 апреля заявил агентство.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», - приводит агентство УНИАН слова украинского омбудсмена.

Тем временем, как отметил Лубинец, на Украине готовят закон, который позволит украинским гражданам отказываться от паспорта России.

Напомним, в минувший четверг, 27 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому, граждане, которые не имеют российского паспорта и проживают в новых регионах России, будут признаны иностранцами. Как писал сайт KP.RU, такие граждане с имеющимися у них документами могут проживать на этих территориях до 1 июля 2024 года, но должны обратиться за выдачей вида на жительство, для чего необходимо будет пройти процедуру дактилоскопии.