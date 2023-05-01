Власти Индии обвинили Украину в оскорблении чувств верующих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший советник офиса главы Министерства информации Индии Канчан Гупта выразил недовольство по поводу публикации Министерства обороны Украины с карикатурным изображением индийской богини Кали.

Гупта напомнил, что накануне замминистра иностранных дел Украины преизжала в Дели с просьбами о помощи. «За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», - написал советник офиса в своем Twitter-аккаунте.

К своему сообщению Гупта также прикрепил скриншот твита Министерства обороны Украины с двумя фото, на одном из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками украинских войск нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой - карикатура на богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро.

Пост украинского венного ведомства сопровождался подписью: «Произведение искусства». Через некоторое время пост удалили.

Напомним, резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей Бухты в Севастополе в ночь на 29 апреля. Предположительно, возгорание произошло после атаки украинского беспилотника.