Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП. Фото: Telegram

В Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что электроснабжение нарушено не было.

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале, отметив также, что угрозу подрыва удалось ликвидировать.

Кроме того, Дрозденко сообщил, что нарушить электроснабжение населенных пунктов не удалось, а также не была повреждена гражданская инфраструктуры. «Сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме», - отметил он.

Губернатор Ленинградской области также заявил, что на данный момент на месте работают взрывотехники, а также специалисты прокуратуры и Федеральная служба безопасности (ФСБ).