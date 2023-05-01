Владимир Путин присудил звание Героев Труда пятерым россиянам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин удостоил пятерых российских граждан званием «Герой Труда РФ». Данный указ российского лидера был опубликован в понедельник, 1 мая.

Награжден был управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Компания является конструкторским бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, электростанций на базе авиационных технологий, а также промышленных газотурбинных установок.

Среди награжденных был ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, опубликовавший около 600 научных работ, 15 из которых являются монографий.

Звание Героя Труда получили гендиректор Бийской льняной компании в Алтайском крае Лев Каленов, который работает в ткацком деле 65 лет, а также преподаватель из волоколамской гимназии №1 в Московской области Татьяна Бабурова, общий педагогический стаж которой составляет 62 года.

Государственной наградой также был отмечен подземный горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, который работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении - флагмане российской уранодобывающей отрасли.

Напомним, Герой Труда РФ является высшим званием и государственной наградой за особые трудовые заслуги перед страной и народом.