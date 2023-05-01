Госсекретарь США провел разговор с президентом Азербайджана Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора Алиев заявил, что установка пограничного пункта пропуска на границе между Азербайджаном и Арменией «обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами», назвав ее целью «не ограничение движения, а наоборот, обеспечение контроля», а также отметив, что проезд через пункт уже осуществляется.

Алиева и Блинкен заявили, что права жителей армянского происхождения в Карабахском регионе намерены обеспечивать в соответствии с Конституцией Азербайджана, а также международными договорами, стороной которых является Баку.

Блинкен же в своем Twitter заявил, что провел разговор для того, чтобы «выразить свою поддержку продолжающимся усилиям, направленным на обеспечение мира с Арменией», а также «готовность содействовать этому».

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с армяно-азербайджанской границе.