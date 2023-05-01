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НовостиПолитика1 мая 2023 8:33

Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске сложной

Сырский отметил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы российских сил
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске сложной

Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске сложной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский дал оценку ситуации в Артемовске, назвав ее довольно сложной.

«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях», - приводит заявление офицера украинский ресурс Military Media Сenter.

Сырский отметил, что в бой постоянно идут новые штурмовые группы российских сил, но города пока не взят под полный контроль российских войск.

Напомним, накануне военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что из-за применения Воздушно-космическими силами (ВСКЯ) России авиационных бомб ФАБ-500 с фугасной боеголовкой в Артемовске, украинские войска были вынуждены изменить свою тактику.