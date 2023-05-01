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НовостиПроисшествия1 мая 2023 8:43

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло около вулкана Шивелуч на Камчатке

Землетрясение произошло недалеко от поселка Ключи Усть-Камчатского района
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло около вулкана Шивелуч на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло около вулкана Шивелуч на Камчатке

Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5.0 балов зарегистрировали недалеко от вулкана Шивелуч, расположенного на востоке Камчатки. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Магнитуда землетрясения.

Уточняется, что землетрясение почувствовали жители поселка Ключи Усть-Камчатского района. Как уточняется, подземные толчки произошли в 2.50 на глубине два километра.

Напомним, в минувшие воскресенье, 30 апреля, появилось сообщение, что что окрестностях вулкана Шивелуч за сутки было зарегистрировано 15 подземных толчков. Все подземные толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составляла 4,2. Днем из вулкана был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тысячи метров.

Незадолго до этого, 11 апреля 2023 года на вулкане Шивелуч произошло извержение. Тогда высота выброса пепла достигла 20 тысяч метров над уровнем моря