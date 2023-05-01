Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Александр Богомаз Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за сработавшего на путях взрывного устройства. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — заявил глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет

Отмечается, на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Уточняется, что на данном участке железной дороги было приостановлено движение поездов.

Напомним, днем ранее, 30 апреля, при обстреле поселка Суземка в Брянской области погибли четыре человека, а еще двое пострадали, их пришлось госпитализировать в больницу. Как заявил губернатор региона, тела двоих мирных жителей были обнаружены и извлечены под завалами дома.