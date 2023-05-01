Финансовый аналитик спрогнозировал курс рубля на май 2023 года Фото: REUTERS

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с газетой «Известия» предположил, что доллар может достигнуть отметки в 85 рублей в мае этого года.

Как заявил эксперт, курс американской валюты на последний месяц весны будет зависеть от множества факторов, среди которых политическая ситуация в мире и в России. Однако, по его словам, положительно на курсе рубля может отразиться планы Китая и Индии закупать больше нефти и газа.

«В мае не ожидается усиления санкций, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаем, при этом тест долларом уровня 85 рублей составляет больше 80%. Здесь ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть», - заявил эксперт.

Антонов также напомнил, что Мосбиржа на фоне майских праздников не будет проводить торги 1 и 9 мая. «Торговые объемы по рублевым парам должны сохраниться на уровнях апреля», - отметил он.

Тем временем, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин предупредил о возможной неточности прогнозов курса валют на месяц, поскольку это зависит от новостного.

Напомним, накануне самый богатый банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом, заявив о необходимости искать резервную валюту.