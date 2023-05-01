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НовостиПолитика1 мая 2023 9:48

Американские ракеты Zuni поступили на вооружение ВВС Украины

Командующий воздушными силами Украины публиковал фото Су-25 с авиационными ракетами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американские ракеты Zuni поступили на вооружение ВВС Украины

Американские ракеты Zuni поступили на вооружение ВВС Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук опубликовал фотографию штурмовика Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые ранее Вашингтон обещал передать Киеву. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер в начале января этого года заявила, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» для дальнейшего использования военно-воздушными силами.

«Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе», - передает украинское издание.

Напомним, накануне появилось сообщение о планах Лондона закупить для Киева ракеты дальностью до 300 км. Как сообщалось, закупки планируют осуществить в рамках Международного фонда помощи Украины.