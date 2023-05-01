«Газпром» приостановил подачу газа в Армению из-за планового ремонта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия временно приостанавливает подачу природного газа в Армению до 4 мая 2023 года. Об этом сказано на сайте «Газпром Армения».

Отмечается, что соответствующие решение было принято по причине планового ремонта на магистральном газопроводе. В компании уточняют, что потребители в Армении не почувствуют ограничения, поскольку газоснабжение будет осуществляться за счет внутренних ресурсов.

«С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" Ду1400мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению», - сказано в заявлении компании, опубликованном в понедельник, 1 мая.

Напомним, поставки газа в Армению ранее были остановлены на 18-19 октября 2022. Как сообщалось, в эти дни газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов.