В США назвали условие для прекращения поставок вооружений Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» общественной организации США «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что Вашингтон прекратит поставки оружия Киеву при осознании непобедимости России.

Причиной, по которой Вашингтон помогает Киеву, Вайлейто назвал желание ослабить Москву, отметив, что об этом несколько недель назад заявил глава Пентагона Ллойд Остин, а также неоднократно говорили официальные лица европейских стран и Североатлантического альянса.

«Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить», - приводит ТАСС слова эксперта, который отметил, что в определенный момент общественность США начнет задаваться вопросом, в какую сумму обойдется помощь Киеву, что также приведет к росту недовольства.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ назвало поставки оружия Киеву циничной игрой Вашингтона, которая плохо закончится