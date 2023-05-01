Экс-разведчик США Риттер: статья Херша о «Северных потоках» неудобна для Запада Фото: REUTERS

Бывший офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер назвал статью американского публициста Сеймура Херша о расследовании причин взрывов на "Северных потоках" неудобной правдой для США и стран Запада.

"Это неудобная правда, именно поэтому она замалчивается и игнорируется", - заявил Риттер журналистами, добавив, что верит расследованию Херша.

Американский публицист Сеймур Херш, выпускающий расследования из источников, в феврале 2023 года написал, что взрывные устройства под "Северными потоками" были заложены в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазами ВМС США. Журналист говорил о том, что решение о проведении такой операции принимал президент США Джо Байден.

Ранее Скотт Риттер заявил, что после сражения за Артемовск кризис на Украине может перейти на новый этап, поскольку ВСУ уже понесли серьезные потери.