Глава Минобороны Украины попросил у Японии средства радиоэлектронной борьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому агентству Kyodo заявил о необходимости помочь украинской армии, попросив у Токио оборудование радиоэлектронной борьбы.

Резников заявил, что оборудование радиоэлектронной борьбы необходимы Киеву для того, чтобы глушить беспилотники.

«Вы очень, очень современная страна с оборудованием радиоэлектронной борьбы. И эта техника нам жизненно необходима», — заявил глава военного ведомства отметив также, что для Киева важно услышать, что страны «Большой семерки» (G7) продолжат поддерживать Украину.

Напомним, саммит «Большой семерки» (G7) состоится в Японии 19-21 мая 2023 года. В марте этого года премьер Японии Фумио Кисида прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писал сайт KP.RU, политик приехал на поезде из Польши.