В Испании пройдут более 70 демонстраций с требованием повысить зарплаты Фото: Евгения ГУСЕВА

В Испании в рамках традиционных первомайских демонстраций пройдут более 70 акций протеста. Основное требование акций - повышений заработных плат в стране, сообщают профсоюзы страны.

"Профсоюз UGT призывает граждан участвовать в более чем 70 демонстрациях. Они пройдут по всей стране в Международный день трудящихся, 1 мая ", - сообщается в Twitter "профсоюза (UGT).

Основной лозунг акций - "поднять зарплату, снизить цены и разделить прибыль". Инфляционный кризис представители профсоюза связывают с "чрезмерными прибылями компаний". В связи с этим акциями протеста граждане хотят добиться смягчения потери покупательной способности трудящихся.

Помимо этого, профсоюзы выдвигают и другие требования к правительству, среди которых - перераспределение доходов в пользу нуждающихся семей и пересмотр стоимости увольнения сотрудников.

Ранее в Испании в Министерство иностранных дел вызвали российского посла в Мадриде Юрия Клименко. Это связано с публикацией российского диппредставительства в социальной сети.