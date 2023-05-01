Экс-глава Молдавии Воронин заявил, что парламент не вводил запрет на въезд в страну Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Молдавии не принимал какие-либо документы, по которым запрещался бы въезд в республику президенту России Владимиру Путину. Такое заявление сделал бывший молдавский лидер и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

«Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает», - приводит РИА Новости слова политика.

Воронин также отметил, что власти республики не могли принять самостоятельно такое решение, поскольку находятся в зависимости от западных кредитов, а также грантов.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что «запретил» российскому лидеру въезд в республику. Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя такой заявление, сказал, что Москве не имеет смысла пытаться разговаривать с нынешними властями Молдавии, отметив, что теперь такой страны нет.